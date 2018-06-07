Администрация Кургана предложила жителям самим придумать слоган ко Дню города

16:25 | 9.06.2018

Администрация Кургана объявила конкурс на главный слоган Дня города — 2018. Каждый житель областного центра может предложить свой вариант, тем самым приняв участие в подготовке к празднику, который состоится 25 августа.



Как отметили в мэрии, в настоящее время концепция праздника находится в стадии проработки. В этом году день рождения областного центра будет посвящен его жителям: профессионалам своего дела, которые своим трудом и достижениями создают лучшее будущее для себя, близких и всего Кургана. Планируется, что главными героями торжественных мероприятий станут промышленные предприятия города.



Слоган должен быть кратким, емким, звучным и обязательно содержать слово «Курган». Предложения принимаются до 23 июня 2018 года по электронной почте: kultkurgan@yandex.ru.