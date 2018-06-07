В Курганской области показатель раннего выявления онкологии достиг 52 %

16:19 | 9.06.2018

За три года в Курганской области показатель выявления онкозаболеваний на ранних стадиях вырос на 6 % и составил более 52 %. Такие данные были озвучены сегодня, 8 июня, на заседании в правительстве региона межведомственной комиссии по реализации мер, направленных на снижение смертности и формирование здорового образа жизни.



Смертность от онкологии в регионе занимает второе место после сердечно-сосудистых болезней. По информации пресс-службы губернатора, в регионе действует 31 смотровой кабинет. За первый квартал этого года обследование в них прошли около 29 тысяч человек. Работают 27 первичных онкологических кабинетов. Сегодня стоит задача доукомплектования их специалистами-онкологами.



В ходе диспансеризации с этого года появились новые направления, в том числе обследование раз в два года женщин в возрасте от 51 до 69 лет маммографическим методом. Выросли объемы оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «онкология». В 2017 году в российских центрах за счет средств федерального бюджета пролечено пациентов на 57 % больше, чем в 2016-м, в Курганском онкологическом диспансере за счет средств обязательного медицинского страхования — на 30 % пациентов больше.



В 2018 году в регионе стартовала новая акция «Онкопатруль» — выезд специалистов в муниципальные образования для обследования граждан на возможные онкозаболевания. Она прошла в Кетовском и Макушинском районах, обследование и консультацию специалистов получили более 700 человек. В планах — посетить районы с низким процентом выявляемости онкозаболеваний.



«Накануне во время прямой линии президента России Владимира Путина, как и во время послания Федеральному Собранию, вновь поднимался вопрос об онкологических заболеваниях. Если будет разработана специальная программа по строительству онкоцентров в регионах, то мы должны сделать все возможное, чтобы принять в ней участие», — подчеркнул вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов.



Фото kurganobl.ru