В праздники на дорогах Зауралья полицейские проверят водителей на трезвость

10:32 | 8.06.2018

В выходные и праздничные дни на территории Курганской области полицейские проведут на дорогах профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Как отметили в Госавтоинспекции, акция необходима в целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения и стабилизации дорожно-транспортной обстановки.



В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В мероприятии будет задействовано максимальное количество личного состава полиции, а также общественность.