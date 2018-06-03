Прокуратура Кургана оспаривает в суде законность разрешения на реконструкцию ТРЦ «ГиперСити»

15:55 | 5.06.2018

Прокуратура Кургана провела проверку соблюдения администрацией города градостроительного законодательства при выдаче генерального плана земельного участка и разрешения на реконструкцию ТРЦ «ГиперСити». Надзорное ведомство нашло массу нарушений и направило в суд административный иск о признании разрешения на строительство незаконным. Оно уже принято к производству и находится на рассмотрении.



Как рассказали в областной прокуратуре, градостроительный план земельного участка был выдан городским Департаментом архитектуры, строительства и земельных отношений ООО «Мобиком» 5 октября 2017 года. В разделе 8 градостроительного плана земельного участка вопреки приказу Минстроя России «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» не указан номер и наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок.



Разрешение на строительство от 27 декабря 2017 года, которым предусмотрена реконструкция здания торгового комплекса, выдано ООО «Мобиком» с нарушениями закона. Так, в нарушение ч. 13 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, постановления Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» материалы, содержащиеся в проектной документации по реконструкции объекта, либо отсутствуют, либо не соответствуют установленным требованиям.



Отсутствует раздел проектной документации, который является обязательным для выдачи разрешения на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства. Также форма разрешения изменена и не соответствует приказу Минстроя России «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».



Кроме того, заявление о выдаче разрешения на строительство подписано не уполномоченным лицом, так как у заявителя по доверенности отсутствовали полномочия на получение разрешения на строительство.



По указанным фактам прокуратурой города в адрес руководителя администрации города Андрея Потапова внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Кроме того, в суд направлено административное исковое заявление о признании разрешения на строительство незаконным.



Напомним, в ходе рабочей встречи с первым вице-губернатором Виктором Сухневым генеральный директор компании DARS Development Сергей Сабанов сообщил, что компания готова вложить в реконструкцию ТРЦ «ГиперСити» внушительные инвестиции — более 2 миллиардов рублей. Торговые отделы и детский центр собственник планирует запустить уже к сентябрю, а продуктовый магазин — к концу года.