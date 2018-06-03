Гендиректора ООО «Хлеб Зауралья» уличили в налоговом преступлении

15:13 | 5.06.2018

В Каргаполье следственные органы СКР по Курганской области расследуют уголовное дело по факту сокрытия руководством ООО «Хлеб Зауралья» денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов.



По информации следственного управления, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Хлеб Зауралья», зная о выставленных и неисполненных по состоянию на 14 марта 2017 года поручениях на списание и перечисление денег в бюджетную систему Российской Федерации в связи с недоимкой по налогам на сумму более 2,4 млн рублей, с целью сокрытия средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, рассчитывался по обязательствам предприятия, стоящим по очередности после их уплаты, минуя расчетные счета.



В результате умышленных преступных действий руководства ООО общая сумма сокрытых средств составила более 2,9 млн рублей.



В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.