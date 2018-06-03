В Кургане подрядчик начал подготовку к строительству участка улицы Бурова-Петрова в районе «Каравая»

13:52 | 5.06.2018

Определен победитель конкурса на строительство первого этапа улицы Бурова-Петрова на участке от Гоголя до Карла Маркса, в районе магазина «Каравай». В настоящее время ведутся подготовительные работы. Подрядчик прорабатывает вопросы выполнения обозначенных объемов и сроков, соблюдения качества работ, рассказали в мэрии.



Также определены некоторые моменты на ближайшую перспективу в части подготовки разрешительной документации на выполнение работ, необходимости проведения согласования с ресурсоснабжающими организациями о местах прохождения подземных коммуникаций, о необходимости предоставления и согласования графика производства работ в сроки, предусмотренные контрактом.



Кроме того, идет согласование частичного и полного закрытия улиц Гоголя и Карла Маркса в местах сопряжения. Это потребуется для того, чтобы выполнить перекладку ливневой канализации и строительно-монтажные работы.



Запланированные работы по строительству новой дороги внесут коррективы в движение общественного и личного транспорта. Об ограничении движения транспорта жителей Кургана уведомят заблаговременно.