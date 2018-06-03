В Зауралье жадный вор вернулся на место преступления за тем, что не успел унести, и попался полицейским

12:18 | 5.06.2018

В Курганской области житель Челябинска попался на краже из-за своей жадности. Злоумышленник вернулся на место преступления за вещами, которые не успел похитить накануне, и наткнулся на полицейских.



О краже в дежурную часть МО МВД России «Щучанский» сообщил 67-летний челябинец. Мужчина рассказал полицейским, что ночью неизвестный взломал замок и пробрался в его дом. Добычей вора стали бытовая техника, одежда и другое имущество на сумму более 60 тысяч рублей.



Как рассказали в областном УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность к краже ранее не судимого 50-летнего жителя Челябинска. Быстро поймать вора помогла его же жадность.



«На следующий день после совершения кражи челябинец решил вернуться на место происшествия, но, заметив сотрудников полиции, попытался скрыться на своем автомобиле. В результате преследования злоумышленник был задержан. Во время обыска в салоне транспортного средства были обнаружены и изъяты похищенные вещи», — рассказали в пресс-службе областной полиции.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ч. 3 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.