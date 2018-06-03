Мэрия Кургана: отмечен рост доходов бюджета города и сокращение дебиторской задолженности

11:35 | 5.06.2018

В администрации Кургана подвели первые итоги исполнения бюджета за 2018 год. Эксперты отмечают рост доходов и сокращение дебиторской задолженности. А налоговые доходы за 4 месяца по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на 4,1 %. Об этом в ходе аппаратного совещания у сити-менеджера Андрея Потапова доложил директор Департамента финансов и имущества Игорь Зворыгин.



Поступления от НДФЛ в отчетном периоде выросли на 7,1 %, по патентной системе — на 2,1 %. Это значит, что в Кургане больше стало индивидуальных предпринимателей, которые перешли на патентную систему, в том числе и с ЕНДВ, уточнили в пресс-службе мэрии.



Неплохими были в указанный период и поступления средств по государственной пошлине. Они составили 124,8 % к аналогичному периоду прошлого года, или 21 млн 239 тыс. рублей.



Впервые за продолжительный период времени рост отмечен и в структуре неналоговых доходов городского бюджета. Всего за 4 месяца текущего года в казну поступило 123 млн 992 тыс. рублей — это 123 % к уровню аналогичного периода прошлого года. Здесь, в частности, следует отметить рост поступлений по аренде имущества (он составил 24,3 %) и земли (рост — 15,3 %).



По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились доходы от продажи материальных и нематериальных активов: поступления от продажи имущества по программе приватизации составили 23 млн 155 тыс. рублей. Благодаря активной деятельности управления административной практики Администрации Кургана и других контролирующих органов, которые проверяют правильность исполнения законов, собрано 19 млн 631 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным уровнем прошлого года рост составил 41 %. В целом по неналоговым платежам в бюджет города за 4 месяца поступило на 23 млн рублей больше, чем в прошлом году.



Положительные моменты отмечены и в сокращении дебиторской задолженности бюджета. К примеру, по сравнению с началом текущего года дебиторская задолженность по неналоговым платежам сократилась на 10,9 млн рублей. Эффективно в этом отношении сработали Департамент развития городского хозяйства, сокративший дебиторскую задолженность с начала года практически на 35 % — с 7,4 млн рублей до 4,8 млн рублей, а также отдел аренды земли Департамента архитектуры, строительства и земельных отношений (благодаря его работе в части снижения дебиторской задолженности городская казна пополнилась практически на 6,4 млн рублей).