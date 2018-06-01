Курган: новости дня
16:50 | 4.06.2018
Полиция Зауралья завершила расследование дела о растрате 37 миллионов рублей дорожного управления
По информации пресс-службы областной полиции, топ-менеджер, используя служебное положение, совершал сделки без согласования с советом директоров. За счет организации уплачивал штрафы и оплачивал туристические путевки.
Экс-директор создал две фирмы и оформил их на близких родственников, но фактически управлял ими самостоятельно. Он поставлял им списанный транспорт организации, а затем арендовал его же за небольшую сумму, получая при этом прибыль. На вырученные деньги обвиняемый приобрел несколько новых грузовых автомобилей и также сдавал их в аренду своему предприятию, но уже по завышенной цене.
Топ-менеджеру предъявлено обвинение в присвоении и растрате (ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
Фото: 45.мвд.рф
© «Вечерние Ведомости»
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