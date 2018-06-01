В Курганской области 91 % сирот воспитываются в замещающих семьях

15:23 | 4.06.2018

В Курганской области насчитывается более 4800 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 91 % воспитываются в замещающих семьях. Отмечается и положительный факт: детей стали реже возвращать в детдома. Такие данные были озвучены сегодня, 4 июня, на совещании в региональном правительстве.



Как информирует пресс-служба губернатора, в этом году выявлено 146 детей, оставшихся без попечения родителей, большинство переданы в семьи. Опекунам и попечителям выплачивают пособие, ежемесячное вознаграждение, а также доплату, если они воспитывают детей с ограничениями в здоровье. Тем, кто взял на воспитание сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплачивают и единовременное пособие: 200 тысяч рублей — через 3 года после усыновления, 100 тысяч — при достижении ребенком 10 лет, 150 тысяч — после окончания основной школы и 250 тысяч — средней школы. На эти цели в 2018 году направлено 4,8 млн рублей. Всего за четыре месяца этого года на оказание мер социальной поддержки выделено более 220 млн рублей, в основном это средства областного бюджета.



В этом году 20 детей вернули из замещающих семей в организации для сирот, это на 41 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как отметили в правительстве, чтобы таких фактов не было, в регионе реализуется план по повышению профессиональной компетентности родителей, для них проводят курсы повышения квалификации, психологическое тестирование, информационные дни, круглые столы с участием специалистов органов системы профилактики.



На постинтернатном сопровождении находятся 286 выпускников, более 1,5 тысячи — на постпопечительском.



В очереди на улучшение жилищных условий стоят более 1800 сирот, которые достигли совершеннолетия. По состоянию на 1 мая этого года жильем обеспечены только 248 человек. В 2018 году на эти цели запланировано направить более 680 млн рублей, это средства федерального и областного бюджетов.



Губернатор Алексей Кокорин потребовал от чиновников активизировать работу по обеспечению жильем, тем более что средства в достаточном объеме есть в бюджете, а также усилить информирование граждан о возможности приема детей в семьи.