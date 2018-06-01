Правительство Зауралья выделило более 6,6 миллиона рублей погорельцам на новое жилье

13:10 | 4.06.2018

Правительство Курганской области на сегодняшнем внеочередном заседании утвердило суммы компенсаций на приобретение жилья для зауральцев, чье имущество пострадало в майских пожарах в селе Мыркайское Мишкинского района и деревне Чесноковка Щучанского района.



Как рассказали в пресс-службе губернатора, 4,8 миллиона рублей направят погорельцам Мишкинского района, 1,8 миллиона рублей — Щучанского. Средства выделены из областного резервного фонда. Для каждой пострадавшей семьи сумму компенсации на приобретение жилья рассчитали индивидуально в зависимости от степени ущерба.



«Главам районов необходимо еще раз проинформировать население о том, что средства направлены. Все пострадавшие должны их получить, чтобы никаких вопросов по распределению и получению не возникало», — подчеркнул губернатор Алексей Кокорин.



20 мая в селе Мыркайское огонь уничтожил 13 строений и 14 домов, в которых проживали 36 человек. В деревне Чесноковка из-за пожара 4 семьи остались без крова.



Фото: kurganobl.ru