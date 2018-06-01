Владимир Путин вручил курганской семье Макеевых орден «Родительская слава»

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В Москве 1 июня президент России Владимир Путин вручил многодетной семье Макеевых из Кургана орден «Родительская слава». Всего этой высокой награды были удостоены 8 семей. Орден вручают многодетным семьям, которые достойно воспитывают семь и более детей, а также делают все необходимое для их здоровья, образования, физического, духовного и нравственного развития.Церемонии вручения орденов прошла в Кремле и по традиции была приурочена к Международному дню защиты детей. «Здесь собрались люди из разных регионов нашей страны, разных национальностей, разных профессий, — сказал президент. — Всех вас объединяет одно: душа, доброе сердце и отношение к детям. Здесь люди самые простые, рядовые, но самые важные для страны, потому что вы воспитываете детей. Нет ничего важнее для любого государства — это дети, а вы делаете это от души и в высшей степени профессионально в самом прямом, самом широком смысле этого слова».Также Владимир Владимирович отметил, что семьи выбрали для себя счастливый и благодарный, но непростой и очень ответственный путь, полный хлопот, переживаний, требующий колоссальной самоотдачи, терпения и сил. «И конечно, постоянной работы над собой, потому что, чтобы передать ребенку ценности добра, справедливости, трудолюбия, мало одних только слов, даже от самых близких людей — от родителей, — добавил он. — Нужно день за днем своим собственным, личным примером доказывать верность этим ценностям. Только так можно воспитать действительно достойного человека, достойного гражданина России. И ваши семьи — лучшие тому подтверждение».Во время церемонии глава семьи Василий Макеев высказал сова благодарности Владимиру Путину: «От всего сердца благодарю вас за эту награду прежде всего. И также не только за награду, но за то, что вы помогаете многодетным семьям, и не только многодетным семьям, но всем семьям России. И я от всего сердца приношу благодарность».По информации пресс-службы губернатора Зауралья, в семье Тамары и Василия Макеевых — 10 родных детей. Одна дочь — педагог по классу скрипки, трое — выбрали медицинское образование, сын выучился на пожарного, другой учится на архитектора. Также подрастают два школьника и два дошкольника. Семья творческая и спортивная, ведет здоровый образ жизни. Отец со старшими детьми также увлекается парашютным спортом. Младшие посещают детскую школу искусств: играют на аккордеоне, фортепиано, скрипке и флейте. Семья также любит рисовать, осваивает различные виды рукоделия. В 2016 году Тамара Макеева была награждена региональным знаком отличия «Материнская слава 1 степени».Алексей Кокорин по итогам встречи президента Владимира Путина с многодетными семьями отметил: «В Зауралье это вторая семья, которая удостоена такой высокой награды: в 2009 году ее получили Мальцевы из Шадринска. Всего у нас в Курганской области — более 11 тысяч многодетных семей, и порядка 40 — это те, у которых восемь и более детей. Макеевы — пример для нашего молодого поколения. Они берегут семейные устои, традиции, вечные человеческие ценности, воспитывают ребятишек и заботятся об их физическом, духовном и нравственном становлении. Именно такие люди вносят весомый вклад в развитие нашего родного Зауралья».Глава государства также вручил орден «Родительская слава» семьям из Москвы, Ставропольского края, Калининградской области, республик Адыгея, Хакасия, Саха (Якутия) и Мордовия.