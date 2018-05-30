Зауральцу придется ответить в суде за второе убийство. Останки жертвы все-таки нашли

15:37 | 1.06.2018

Следователи СУ СКР по Курганской области завершили расследование уголовного дела 51 – летнего жителя Каргапольского района, обвиняемого в убийстве односельчанина. Мужчина уже отбывает наказание за то, что лишил жизни свою возлюбленную. Она стала его второй жертвой. Теперь зауральцу придется ответить в суде и за еще одно совершенное им преступление.



По информации следственного управления, о пропаже жителя села Житниковское в полицию сообщила родная сестра. В сентябре 2015 года по результатам проверки по факту его исчезновения, было возбуждено уголовное дело.



Позднее, в 2016 году предполагаемый подозреваемый сознался в убийстве мужчины в ходе расследования дела о совершенном им же убийстве своей подруги. Он указал следователям место, где спрятал тело односельчанина. Однако тело потерпевшего не нашли. Из-за отсутствия достаточной доказательственной базы производство по уголовному делу было приостановлено, но поиски продолжались.



Лишь в октябре 2017 года костные останки мужчины случайно обнаружил охотник. С помощью генотипоскопической экспертизы был установлен генетический профиль лица и его принадлежность потерпевшему.



По версии следствия, с 24 на 25 июля 2015 года обвиняемый убил односельчанина во время пьяной ссоры во дворе своего дома. Он нанес ему не менее 13 ударов штыковой лопатой по голове и телу. После убийца на резиновой лодке перевез тело потерпевшего по озеру Иткуль подальше от села и спрятал в зарослях камыша. Результаты генетической экспертизы позволили найти связь между ДНК потерпевшего и биологическими следами, оставленными на лодке обвиняемого.



Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.



В настоящее время мужчина отбывает наказание в исправительном учреждении, будучи осужденным в 2016 году Курганским городским судом за совершение убийства своей сожительницы.