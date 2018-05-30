В Кургане сотрудники РЖД обнаружили разложившийся труп женщины на улице Радионова

13:22 | 1.06.2018

Курганский следственный отдел регионального СУ СКР проводит доследственную проверку по факту обнаружения сотрудниками РЖД тела женщины с признаками разложения в районе дома № 5 на улице Радионова 31 мая.



Как рассказали в следственном управлении, к настоящему времени тело женщины опознано родственниками. Ею оказалась 66-летняя пенсионерка, страдающая потерей памяти. Она ушла из дома еще в сентябре 2017 года.



Следствию предстоит установить все обстоятельства исчезновения женщины, а также время наступления и причину ее смерти. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.