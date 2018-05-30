Два 18-летних курганца попались на угоне автомобилей. Парни катались на машинах и бросали их на пустыре

11:55 | 1.06.2018

В Кургане сотрудники уголовного розыска задержали группу молодых угонщиков. За несколько дней мая два 18-летних курганца совершили девять угонов отечественных автомобилей, из них шесть оказались неудачными.



Молодые люди выходили на дело по ночам. Они выбирали автомобили, которые не были оборудованы сигнализацией, вскрывали их и уезжали кататься, затем бросали транспорт в безлюдном месте. Парней задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В настоящее время подозреваемые проверяются на причастность к совершению других аналогичных преступлений, рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.



По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.