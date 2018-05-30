На трассе Екатеринбург — Курган пьяный водитель без прав влетел на ВАЗе в грузовик

11:45 | 1.06.2018

В Далматовском районе Курганской области столкнулись отечественный легковой автомобиль и грузовик HINO. Авария произошла 31 мая около 20 часов на 182-м километре автодороги Екатеринбург — Курган.



По данным Госавтоинспекции, 28-летний житель Свердловской области сел пьяным за руль автомобиля ВАЗ-211340. На трассе он допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с грузовиком HINO. От удара легковушка слетела с дороги в кювет.



В результате происшествия водитель ВАЗа получил травмы и был госпитализирован в больницу. В ходе разбирательства по факту ДТП сотрудники полиции установили, что права управления транспортными средствами виновник аварии не имеет. Водитель грузовика не пострадал.