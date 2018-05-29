DARS Development вложит в реконструкцию «Гиперсити» 2 миллиарда. Центр должен стать крупнейшим в Зауралье

17:28 | 31.05.2018

Собственник потратит на реконструкцию торгового центра «Гиперсити» в Кургане более 2 миллиардов рублей. Торговые отделы и детский центр запустят уже к сентябрю. Об этом рассказал в ходе рабочей встречи первому вице-губернатору Виктору Сухневу генеральный директор компании DARS Development Сергей Сабанов. Напомним, центр закрылся на реконцепцию с 14 мая.



Как рассказали в пресс-службе главы региона, после реконструкции в центре планируют разместить детский центр, крупные магазины продуктов и электроники, открыть новые отделы известных брендов одежды, товаров для дома, расширить уже работающие отделы со спортивными товарами. Кроме того, ожидается, что модернизация коснется и фуд-корта. В ходе беседы инвестор отметил, что в результате реконструкции центр должен отвечать всем требованиям безопасности и стать крупнейшим в регионе.



Основную часть ТЦ — это торговые отделы и детский центр — запустят к сентябрю, к концу года — продуктовый магазин. Всего же, по информации Сергея Сабанова, в реконструкцию «Гиперсити» будут вложены инвестиции на сумму порядка двух миллиардов рублей. Планируется создать около тысячи новых рабочих мест.



Фото: kurganobl.ru