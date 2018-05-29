Мэрия Кургана: при покупке талонов на проезд льготникам необходимо предъявить еще один документ — СНИЛС

16:38 | 31.05.2018

В Курганской городской думе был рассмотрен вопрос о льготном проезде на муниципальных маршрутах. Как сообщается на официальном сайте мэрии, с 1 июля по 31 декабря 2018 года пенсионеры по возрасту смогут воспользоваться правом проезда по разовым купон-талонам в количестве 60 штук. Учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений с 1 сентября по 31 декабря получат талоны из расчета 25 штук в месяц. Дети из малообеспеченных семей, которые нуждаются в проезде до школы, с нового учебного года и по 31 декабря будут бесплатно получать 25 талонов в месяц.



Есть и нововведение. В связи с изменениями в федеральном законодательстве при приобретении купон-талонов льготным категориям граждан теперь необходимо предъявлять и страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования — СНИЛС.



Сейчас Департамент развития городского хозяйства прорабатывает вопрос обеспечения льготников транспортной картой. Это позволит персонифицировать их. В настоящее время идет разработка проекта постановления и правил приобретения карт. Транспортное управление уже закупило 85 тысяч карт.