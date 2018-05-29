Ураганный ветер до 27 м/с и грозы. В Курганской области снова объявлено штормовое предупреждение

12:48 | 31.05.2018

В Курганской области снова объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и вечером 31 мая, а также ночью 1 июня местами ожидается очень сильный ветер с порывами до 22–27 м/с и грозы. Региональное ГУ МЧС России призывает зауральцев быть максимально осторожными и соблюдать правила безопасности.



Помимо ураганного ветра, сегодня днем ожидаются умеренный дождь и грозы в отдельных районах. 1 июня такая погода сохранится. Ночью в пятницу температура воздуха опустится до плюс 3 или 8 градусов. Днем воздух прогреется до 11–16 градусов тепла.