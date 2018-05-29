В выходные на Курганском ипподроме пройдет открытие летнего бегового сезона

10:35 | 31.05.2018

На Курганском ипподроме в субботу, 2 июня, состоится открытие 22-го летнего бегового сезона. В соревнованиях примут участие наездники из Тюменской, Свердловской областей, Зауралья и Республики Казахстан. Будет задействовано более 50 голов лошадей, 13 наездников, 18 спортсменов.



По информации Департамента АПК, будут проведены заезды на лошадях рысистых пород, в которых будут разыграны традиционные и именные призы, а также соревнования по преодолению препятствий — «Юношеский класс» и «Легкий класс». Также ипподром примет областные соревнования по конкуру. Традиционно в них принимают участие спортсмены Курганского ипподрома, частной конюшни «Ранчо Лукино» и команда КГСХА.



Для гостей будут организованы выездные кафе. Все желающие смогут прокатиться верхом и сфотографироваться с лошадьми. Вход свободный. Начало в 11:30.