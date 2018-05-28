В Кургане приставы закрыли частный детский сад, который находился в подвале

18:11 | 30.05.2018

Судебные приставы исполнили решение Курганского городского суда об административном приостановлении деятельности частного детского сада по уходу и присмотру за детьми. Индивидуальный предприниматель нарушила требования СанПиНа к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольного учреждения.



Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Курганской области, детский сад посещали 9 детей. Они находились там с 7 утра до 19 часов. Помещение, в котором дошкольники проводили весь день, расположено на цокольном этаже, не имеет запасного выхода, на окнах — решетки, практически отсутствует освещение.



В суде предпринимательница вину признала. Она знала о том, что нельзя в таких условиях находиться детям, но просила не закрывать детсад до конца лета. Просьбу пояснила трудным материальным положением, наличием маленького ребенка и ипотечных кредитов.



Поскольку существовала реальная угроза безопасности детям, суд принял решение о приостановлении деятельности детского сада на 15 суток.