В первом квартале миграционная убыль населения Курганской области увеличилась на 49,7 %

17:25 | 30.05.2018

Миграционная убыль населения Курганской области в январе — марте 2018 года увеличилась на 49,7 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составила 1614 человек. Такие данные приводятся в аналитическом материале регионального Департамента экономического развития в разделе о демографической ситуации.



Естественная убыль населения составила 1209 человек. За январь — март 2018 года в регионе родилось 2167 детей. Уменьшение числа родившихся произошло на 7,4 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Умерло 3376 человек. Уменьшение смертности зафиксировано на 2,3 %.



Уровень рождаемости выше среднего по области отмечается в 12 муниципальных районах области и в Кургане. Самая низкая смертность населения зафиксирована в Кетовском и Альменевском районах.



По предварительной оценке, численность населения Курганской области за январь — март 2018 года сократилась за счет естественной и миграционной убыли на 2823 человека и на конец марта составила 842,7 тысячи человек.