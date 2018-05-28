Реальные доходы зауральцев за первые три месяца 2018 года показали снижение

17:16 | 30.05.2018

Уровень жизни зауральцев немного подсел. За январь — март 2018 года среднедушевой денежный доход жителей Курганской области составил 19 100 рублей, или 98,3 % к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные приводятся в аналитическом материале регионального Департамента экономического развития.



Также в статье говорится, что реальные денежные доходы зауральцев, скорректированные на индекс потребительских цен, с начала 2018 года уменьшились на 4,8 %. А реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились на 9,7 %.



А вот динамика заработной платы за январь — март оказалась положительной. Среднемесячный номинальный начисленный заработок за исследуемый период составил 25 904,8 рубля, или 110 % к уровню 2017 года. Реальная зарплата, скорректированная на инфляцию, в первом квартале увеличилась на 7,6 %.