Курганское УФАС празднует победу. Рекламные буклеты «Красное & Белое» в подъездах суд объявил вне закона

16:59 | 30.05.2018

В деле о спорных рекламных буклетах «Красное & Белое», которые наводнили подъезды курганских домов, поставлена точка. ООО «Альфа-Курган» проиграло апелляцию в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде, который подтвердил законность решения и предписания Курганского УФАС России, усмотревшего в данном факте нарушение компанией закона о рекламе.



Прошлым летом в адрес антимонопольной службы поступали многочисленные заявления жителей города Кургана с жалобами на размещение в почтовых ящиках в подъездах буклетов «Красное & Белое», содержащих рекламу алкоголя, рассказали в ведомстве.



8 августа 2017 года Курганское УФАС России признало в действиях ООО «Альфа-Курган» нарушение закона о рекламе, которое выразилось в распространении рекламы алкогольной продукции за пределами стационарных торговых объектов.



Не согласившись с решением и предписанием антимонопольного органа, компания обжаловала решение в Арбитражном суде Курганской области. Суд первой инстанции в удовлетворении заявленных требований отказал.



Обращение с апелляционной жалобой в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд также не принес компании желаемых результатов. Решение и предписание по делу признаны законными двумя инстанциями. В настоящий момент ООО «Альфа-Курган» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ (нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе).