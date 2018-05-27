Курганская область первой на Урале приняла акцию по профилактике ВИЧ и СПИД в трудовых коллективах

17:11 | 29.05.2018

В Курганской области проходит масштабная акция по профилактике распространения ВИЧ и СПИД в трудовых коллективах. Она продлится с 29 мая по 1 июня. В течение недели специалисты проведут ряд семинаров, рассказали в пресс-службе губернатора региона.



В России с этим диагнозом живут около миллиона человек, в Зауралье — около семи тысяч. Специалистов тревожит и то, что заболеваемость идет среди трудоспособного населения. В этом году Курганская область стала первым в УрФО регионом, принимающим подобную акцию.



«Наша задача — простимулировать людей от 30 до 50 лет узнавать свой ВИЧ-статус, — отметила координатор Международной организации труда Екатерина Иванова. — Не бояться сдавать анализ, потому что, к сожалению, пока еще среди нашего населения нет устойчивого понимания, что чем раньше будет выявлено это заболевание, тем скорее начнется лечение, тем более эффективно и менее токсично оно будет для человека. Соответственно, сотрудник, который живет с этим заболеванием, не потеряет свою работоспособность и останется кормильцем для семьи, будет продолжать жить полноценной продуктивной жизнью».



В семинарах принимают участие медицинские работники, сотрудники кадровых служб, представители профсоюзных организаций предприятий области, регионального Центра СПИД. Вместе с тренерами они обсудят и разработают модели профилактических программ ВИЧ и СПИД, проведут занятия по профилактике заболевания с учетом самых актуальных технологий.



Завершится акция 1 июня на предприятии «Корвет» бесплатным анонимным экспресс-тестированием на ВИЧ.