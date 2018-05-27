В Зауралье убийцу 85-летнего пенсионера нашли по результатам генетического исследования

16:18 | 29.05.2018

В Курганской области суд приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима 33-летнего жителя Юргамышского района за наркотики, разбой и жестокое убийство беспомощного и слепого пожилого мужчины. Преступника следователи вычислили по результатам генетического исследования.



По информации регионального СУ СКР, в июле 2017 года разбойник разбил окно и проник в дом 85-летнего пенсионера, инвалида I группы по зрению. Угрожая дедушке ножом, незваный гость потребовал отдать ему все имеющиеся деньги. Получив отказ, он обыскал дом и похитил из шкафа 38 000 рублей. После чего мужчина заколол беспомощного старика ножом. Как утверждают эксперты, он нанес не менее 4 ударов.



В расследовании преступления помогли криминалисты следственного управления. В ходе осмотра дома они обнаружили на оконной раме с использованием источника экспертного света «SL-450» следы рук человека. Их изъятие было произведено путем смыва. По результатам генетического исследования был выделен чистый генотип подозреваемого. Это позволило в кратчайшие сроки установить преступника, получить от него признательные показания и заключить его под стражу.



Кроме того, мужчина признан виновным в незаконном приобретении в феврале 2017 года и хранении у себя дома без цели сбыта наркотического средства — каннабиса.



Приговор не вступил в законную силу.