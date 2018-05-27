Зауральский парламент принял законопроект о депутатских гарантиях. Фролов: «Ни о какой зарплате речи не идет»

15:25 | 29.05.2018

Парламент Зауралья 29 мая принял проект закона о гарантиях осуществления полномочий депутатов, который был внесен на рассмотрение Курганской городской Думой. Спикер Дмитрий Фролов предупредил: «Ни о какой зарплате депутатам речи не идет».



Как пояснил глава областного центра Сергей Руденко, внесение законопроекта городской Думой обусловлено необходимость определения на уровне Курганской области перечня гарантий осуществления полномочий депутатов в соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».



Проект определяет общие гарантии, предоставляемые депутатам на постоянной и непостоянной основе в целях обеспечения условий для беспрепятственного осуществления своих полномочий. Финансирование расходов, связанных с представлениями гарантий, предлагается за счет средств местных бюджетов. «Принятие этого законопроекта в Курганской области предоставит возможность каждому МО самостоятельно принимать решения об установлении гарантий депутатам и выборным должностным лицам в зависимости от финансовых возможностей бюджетов», — добавил мэр.



«Предложение городской Думы надо поддержать. Мы понимаем, эти гарантии нужны для решения проблем граждан, — отметил в ходе рассмотрения проекта депутат Василий Кислицын. — Надо соответствующую разъяснительную работу провести в СМИ, чтобы не было кривотолков. Работа действительно большая, обращений много и приходится помогать. И эти гарантии как раз направлены на то, чтобы людям оказать помощь».



Спикер областного парламента Дмитрий Фролов подчеркнул: «Речь идет не о зарплатах депутатов. После комитетов в СМИ разговор звучал именно такой. Ни о какой зарплате депутатам речи не идет. Ее не было и не будет. Это важно понимать».