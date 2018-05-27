В Курганской области снизили налоги для инвесторов ТОСЭР в моногородах

14:05 | 29.05.2018

Курганская областная Дума сегодня, 29 мая, приняла сразу в двух чтениях поправки в региональный закон о налогах. Депутаты единогласно одобрили снижение налогов для инвесторов в зонах ТОСЭР в моногородах и в сфере транспорта.



Итак, для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития в Курганской области обнулена ставка по налогу на имущество организаций. До принятия поправки она была установлена на вторую пятилетку в 1,1 %. Кроме того, по налогу на прибыль организаций на вторую пятилетку снижена налоговая ставка с 13,5 % до 10 %.



Отметим, что зоны ТОСЭР введены в Далматове и в поселке Варгаши. Как прокомментировал первый заместитель начальника Финансового управления области Константин Ермаков, новые налоговые льготы вводятся для того, чтобы создать более благоприятные условия для привлечения инвестиций на данных территориях.



Также законопроект вносит изменения в части транспортного налога. Он упрощает процедуру оформления льгот для физических лиц в соответствии с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс РФ. Кроме того, льготы по транспортному налогу для автобусов, имеющих газовый тип двигателя, теперь распространяются не только на автобусы произведенные в РФ, но и произведенные на территории Евразийского союза. В него входят Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия и Молдавия. Понижена ставка будет на 50 %.



Действовать внесенные поправки начнут с 1 января 2018 года.