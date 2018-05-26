Развлекать молодежь на форуме «Утро» в Зауралье будут «Мураками» и «Интонация»

18:04 | 28.05.2018

На участие в окружном молодежном форуме «Утро — 2018», который начнет свою работу уже через 22 дня в Курганской области, поступило более 3000 заявок. В Зауралье соберутся молодые люди от Калининграда и Крыма до Дальнего Востока. Есть заявки из-за рубежа. Об этом сообщил вице-губернатор по социальной политике Александр Карпов на сегодняшней пресс-конференции.



Из 3000 поступивших заявок эксперты отберут только 1500. «Организаторы ведут тщательный отбор претендентов. Это будут самые активные и перспективные молодые люди. Форум «Утро» вызвал интерес не только у уральской молодежи, но и представителей других территорий. У нас есть заявки из регионов — от Калининграда и Крыма до Дальнего Востока. Есть заявки от ребят из-за рубежа — из Японии, Израиля, Македонии, Казахстана и Туркменистана».



По информации пресс-службы губернатора, в состав зауральской делегации войдут более 400 молодых людей из городов и районов области. На пресс-конференции была презентована форма делегации нашего региона, в дизайне которой использованы элементы бренд-бука.



Всего в рамках двух смен с 20 по 30 июня будут работать 12 площадок, которые готовят регионы УрФО. Больше всего заявок подано на «Урал добровольческий», «Урал творческий» и «Урал предприимчивый». Для каждой площадки организаторы подготовили насыщенную программу. Гостями форума станут известные политические и общественные деятели, а также известные деятели культуры. Помимо образовательной программы на форуме пройдет грантовый конкурс. Участники «Утро - 2018» смогут привлечь на свои проекты в общей сумме порядка 9 млн рублей.



В рамках спартакиады делегаций пройдут соревнования по самбо и стритболу, ГТО, а также мастер-классы по новым видам спорта, таким, как флэтбол и бампербол. Для участников форума проведут экскурсию в Центр Илизарова, выступят артисты ведущих зауральских театров. Церемонию закрытия первой смены форума завершит концерт группы «Мураками», второй — выступление группы «Интонация».