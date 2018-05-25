В аппарате правительства Курганской области нарушали трудовое законодательство

12:45 | 28.05.2018

Государственная инспекция труда в Курганской области нашла массу нарушений в ходе плановой выездной проверки по соблюдению требований трудового законодательства в аппарате регионального правительства.



Как рассказали в пресс-службе ведомства, инспекторы выявили нарушения обязательных требований трудового законодательства в организации работы службы охраны труда и системы управления охраной труда. Были нарушения и в создании безопасных условий труда на рабочих местах, проведении специальной оценки условий труда, порядке обучения и инструктажа работников по охране труда, оформлении трудовых договоров и графика отпусков.



По результатам проверки выдано обязательное для исполнения предписание, решается вопрос привлечения к административной ответственности юридического лица и должностных лиц, допустивших нарушения трудового законодательства.