В Кургане запрет на посещение городских лесов продлен до середины июня

11:11 | 28.05.2018

Администрация Кургана продлила запрет на пребывание граждан в городских лесах и въезд в них транспортных средств по 15 июня. Соответствующее постановление было подписано 25 мая. Как отметили в мэрии, запрет введен в целях обеспечения пожарной безопасности.



В это время мониторингом пожарной опасности, устройством противопожарных минерализованных полос, установкой предупредительных аншлагов и очисткой леса от хлама займется МБУ «КурганЛес». 7-му отряду Федеральной противопожарной службы по Курганской области рекомендовано организовать патрулирование на территории города с проведением разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.



Руководителей предприятий и организаций, садовых товариществ и гаражных кооперативов мэрия просит принять дополнительные меры по предупреждению возникновения пожаров.



Об обнаружении возгораний в лесах и фактах въезда в них транспортных средств граждане могут сообщать в Главное управление МЧС России по Курганской области по телефонам 01, 43-74-67, в службу оперативного обеспечения ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Курганской области» по телефону 47-64-45 либо в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Кургана по телефонам 112, 46-38-26.