В Зауралье электрик рухнул на землю вместе со столбом во время работ. У сотрудника РЭС множественные переломы

16:41 | 25.05.2018

В Белозерском районе электротехник получил множественные переломы 24 мая при падении во время работ на линии электропередачи. По данному факту следственные органы СКР по Курганской области начали проверку.



По информации следственного управления, бригада рабочих Белозерской РЭС филиала «Курганские электросети» проводила технические работы между селами Светлый Дол и Кирово, где ураганный ветер повредил линии электропередачи. После того, как электротехник поднялся на верх опоры, столб упал на землю.



Мужчину госпитализировали в районную больницу со множественными переломами и травмами. Для дальнейшего оказания медицинской помощи его транспортировали в Курган. Как только состояние пострадавшего стабилизируется, его допросят следователи.



Также в рамках доследственной проверки будут проверены условия соблюдения требований охраны труда и техники безопасности при выполнении работ, установлена степень тяжести вреда и все обстоятельства произошедшего.