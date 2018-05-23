«Стороны подтвердили свои серьезные намерения». Главы Курганской и Челябинской областей подписали план развития сотрудничества

15:23 | 25.05.2018

Сегодня, 25 мая, губернатор Курганской области Алексей Кокорин и глава Челябинской области Борис Дубровский подписали план развития сотрудничества между двумя регионами. Как пояснили в пресс-службе зауральского правительства, документ фактически представляет собой «дорожную карту» — перечень совместных мероприятий с точным указанием дат и сроков.



Соседние регионы заключили соглашение о взаимодействии три года назад и сотрудничают в различных сферах: от торгово-экономической до культурной. Новый план рассчитан на ближайшие 4 года. Области будут обмениваться информацией по вопросам поддержки предпринимателей, способствовать увеличению взаимных поставок различной продукции, организовывать бизнес-миссии, проводить профессиональное обучение педагогов Зауралья и Южного Урала, а также молодежные форумы и акции, оказывать медицинскую помощь жителям двух регионов и многое другое.



«Курганская и Челябинская области — помимо того, что ближайшие соседи, еще и давние партнеры, — подчеркнул Алексей Кокорин. — На протяжении многих лет мы взаимодействуем в самых разных сферах. Сегодня обе наших стороны подтвердили свои серьезные намерения продолжать совместную работу. Убежден, что с каждым годом мы будем расширять направления сотрудничества».



Борис Дубровский отметил: «У нас достаточно сбалансированный торговый оборот между регионами — как по объемам ввоза-вывоза, так и по отраслевой принадлежности товаров. Особо отмечу усилившееся взаимодействие в сельском хозяйстве, прежде всего в области семеноводства, рыбоводства и животноводства».



Товарооборот между Курганской и Челябинской областями в 2016 году превысил 4,6 миллиардов рублей. Из Зауралья предприятия поставляют пиломатериалы, комбикорма, муку, колбасные изделия, мясо и полуфабрикаты, сыр, творог, молоко и зерно. С Южного Урала привозят металл, строительные материалы и железобетонные конструкции, кондитерские и макаронные изделия и многое другое.



Фото kurganobl.ru