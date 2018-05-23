Курганская область улучшила позиции в нацрейтинге инвестиционной привлекательности

13:38 | 25.05.2018

Курганская область продвинулась в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах России и улучшила свои позиции на 22 пункта, став лидером роста по положительной динамике рейтинга. Об этом сообщила сегодня, 25 мая, гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на презентации рейтинга в рамках Петербургского международного экономического форума.



Презентацию провело АСИ совместно с Московской школой управления «Сколково» и ведущими российскими общественными организациями. Участие в мероприятии принял и губернатор Курганской области Алексей Кокорин, рассказали в пресс-службе главы Зауралья.



Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата создан для оценки работы региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Он помогает выявить лучшие практики, результаты такого мониторинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Впервые проект был запущен в 2014 году в 21 субъекте России, спустя три года он охватил все регионы страны.



В рейтинге учитываются такие направления, как «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства» и другие.