«Фельдшерско-акушерские пункты должны не просто существовать». Активисты ОНФ остались недовольны результатами проверки ФАПов в селах Зауралья

Фото onf.ru

В Курганской области сельские фельдшерско-акушерские пункты нуждаются в ремонте, квалифицированном персонале, транспорте и оборудовании. К таким выводам пришли эксперты регионального ОНФ, когда подвели итоги собственного мониторинга данных медицинских учреждений. Фронтовики уже готовят обращение в Департамент здравоохранения с требованием устранить выявленные общественниками замечания по качеству оказания медицинский помощи в селах.Как рассказали в пресс-службе зауральского отделения ОНФ, в рамках мониторинга эксперты посетили десять медучреждений в семи районах области: Юргамышском, Мишкинском, Каргапольском, Звериноголовском, Кетовском, Шумихинском и Петуховском. Общественники проверили шесть фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), два фельдшерских здравпункта и две врачебные амбулатории.Эксперты отметили системные проблемы, свойственные большинству таких учреждений. Выяснилось, что не у каждого медицинского учреждения, обслуживающего несколько населенных пунктов, есть транспорт. Гражданам приходится добираться до них самостоятельно. А в одном из районов общественники обнаружили, что местный ФАП работает лишь три дня в неделю. Также жителям часто самим приходится приобретать расходные медицинские материалы – шприцы, бинты, перчатки. И не все учреждения полностью укомплектованы медицинским оборудованием, а многие имеющиеся аппараты уже устарели.Также остро стоит проблема нехватки квалифицированного медицинского персонала. Многие учреждения требуют косметического и капитального ремонта. Нередко эти работы выполняют сами медики. В некоторых зданиях отсутствуют туалеты – они находятся на улицах. Также не во всех учреждениях имеется доступ в Интернет.Во время опроса многие респонденты высказались за открытие в ФАПах аптечных пунктов, так как им приходиться заказывать лекарства через медиков, которые привозят препараты из других населенных пунктов или аптек.«Фельдшерско-акушерские пункты и другие медицинские учреждения в сельских поселениях должны не просто существовать, но еще и соответствовать современным требованиям, полностью удовлетворять потребностям граждан, связанным с оказанием медицинской помощи», — отметил член регионального штаба ОНФ в Курганской области Эдуард Гончарук. — К сожалению, в силу разных причин в селах медучреждения зачастую нуждаются в ремонте, квалифицированном персонале и оборудовании. Поэтому важно видеть реальную картину в каждом из них и благодаря общественному контролю доводить ее до властей для последующего принятия необходимых мер. Кроме того, для организации медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах надо иметь четкую и понятную программу развития медпомощи в Курганской области, прошедшую через обсуждение с представителями общественных экспертных групп. Это необходимо сделать для того, чтобы рационально использовать материальный и человеческий ресурс, а не концентрировать все в областном центре».