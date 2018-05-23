Суд Кургана закрыл торговый центр «Парус» до устранения нарушений пожарной безопасности

10:51 | 25.05.2018

Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора областного центра Вадима Суровцева о приостановлении эксплуатации здания ТЦ «Парус» до устранения выявленных нарушений пожарной безопасности. Решение суда приведено к немедленному исполнению.



Собственникам необходимо привести в соответствие нормативным требованиям звуковое давление системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, обеспечить пожарной сигнализацией или системой пожаротушения запотолочное пространство, установить спринклеры автоматических установок пожаротушения.



Как отметили в прокуратуре региона, суд согласился с позицией надзорного ведомства, так как выявленные нарушения могут угрожать жизни и здоровью граждан.



Ранее прокуратура направила в суд 13 исковых заявлений о запрете деятельности торговых центров из-за серьезных нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе прокурорской проверки сразу же после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Уже приведено в исполнение решение суда о закрытии «Детского мира» по улице 1 Мая.