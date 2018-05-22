Суд наказал жительницу Кургана обязательными работами за отказ содержать больного младенца-отказника

16:24 | 24.05.2018

Курганские судебные приставы стали свидетелями настоящей семейной драмы. В производстве регионального управления ФССП оказалось дело жительницы областного центра Оксаны Т. В 2015 году она родила дочку с серьезной патологией. Девочке были необходимы длительное лечение и особый уход. Молодая женщина от ребенка отказалась. Причем особую роль в этом сыграла мать Оксаны: именно она настаивала, чтобы девочку оставили в специальном доме ребенка.



Как отметили в ведомстве, отказ от ребенка не освобождает биологическую мать от необходимости нести хоть какую-то ответственность, хотя бы материальную, выплачивая алименты на его содержание. Женщина эту обязанность не исполняла. Судебный пристав-исполнитель городского отдела № 5 Ирина Сединкина не раз приезжала домой к молодой матери, но дверь никто не открывал. Повестки она оставляла у соседей, чтобы мать явилась в городской отдел. Долг по алиментам вырос до 150 тысяч рублей.



На днях судебные приставы группы быстрого реагирования постучались в дверь к Оксане, достоверно зная, что она находится дома. Телефон молчал, дверь не открывали. «Чуть позже выяснилось, что, когда раздался стук в дверь, должница вызвала полицию. Свое поведение объяснила тем, что никому не верит, всего боится, потому не открывает. Мол, у нее в квартире бабушка и сын 6 лет, которые испугались стука», — рассказали в пресс-службе УФССП России по Курганской области.



Оксану все же доставили в городской отдел. При общении с судебным приставом она заявила, что платить алименты 3-летней дочери не собирается, так как неофициально работает уборщицей в банях и саунах, получает мало.



В отношении должницы было вынесено постановление по ст. 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и направлено на рассмотрение в мировой судебный участок. В этот же день мировой судья назначил наказание матери в виде 50 часов обязательных работ.