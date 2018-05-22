Синоптики объявили в Курганской области штормовое предупреждение

15:31 | 24.05.2018

На территории Курганской области во второй половине дня и вечером 24 мая, ночью 25 мая ожидается очень сильный ветер с порывами до 20-25 метров в секунду и грозы. Данная информация опубликована на сайте Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.



Также, по данным синоптиков, в пятницу ночью температура воздуха составит плюс 7 или плюс 12 грудусов. На небе облачно с прояснениями. В большинстве районов прольет небольшой дождь с грозой.



Днем воздух прогреется до плюс 9-14 градусов, а местами до плюс 19 градусов. Также будет облачно с прояснениями, в отдельных районах пройдет небольшой дождь.



В субботу и воскресенье температура воздуха существенно не изменится, но придут сильные дожди и грозы.