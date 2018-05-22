В центре Кургана перекроют несколько улиц для проведения велопарада

14:19 | 24.05.2018

В субботу, 26 мая, в центре Кургана будет временно ограничено движение транспорта по маршруту прохождения велопарада. Спортивное мероприятие пройдет в областном центре уже в пятый раз. В этом году он посвящен поддержке развития велосипедной инфраструктуры и безопасности на дорогах.



Итак, в этот день нельзя будет проехать по улице Гоголя на участке от Ленина до Томина с 10:45 до 12:00. По Гоголя (от Ленина до Карельцева), Карельцева (от Гоголя до Пушкина и от Пушкина до 5-й Больничной), Пушкина (от Карельцева до Криволапова), 5-ой Больничной (от Карельцева до въезда в ЦПКиО) движение перекроют с 11:50 до 12:30.



Спортивный праздник состоится в рамках Единого дня велопарадов России. Ожидается, что в акции примут участие порядка 500 человек. Сбор участников пройдет на центральной площади в 11 часов. Затем велосипедисты соберутся на построение на площадке у кинотеатра «Россия», где состоится торжественная церемония открытия праздника. Завершится велопробег в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь для велосипедистов и всех жителей Кургана состоится концертно-развлекательная программа и розыгрыш лотереи.



Фото: zauralonline.ru