Режим ЧС из-за пожаров введен уже в третьем районе Курганской области

14:01 | 24.05.2018

В Курганской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров еще в одном районе. С 23 мая он действует на территории Катайского района, сообщает региональное ГУ МЧС России. Ранее режим был введен в Щучанском районе и в границах села Мыркайское в Мишкинском районе.



Как отметили в ведомстве, пожароопасная ситуация в области остается напряженной, однако ее удалось стабилизировать. В настоящее время пожаров, угрожающих населенным пунктам, нет.



Четвертые сутки в регионе работает авиация МЧС России (вертолет Ми-8 с водосливным устройством Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России). Вертолет отправляют в районы с наиболее сложной пожарной обстановкой. Его задействовали для тушения крупных пожаров рядом с деревнями Косулино, Чесноковка и Белоярское в Щучанском районе. Сегодня работа авиации МЧС запланирована в Далматовском, Катайском и Щучанском районах.



Фото: 45.mchs.gov.ru