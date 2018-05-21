В Центральном парке культуры и отдыха Кургана снова состоится «Зеленый марафон»

13:48 | 23.05.2018

В Центральном парке культуры и отдыха Кургана 27 мая в очередной раз состоится спортивный праздник и благотворительный проект «Зеленый марафон». В этом году программа пройдет под названием «Бегущие сердца».



По информации администрации города, участников массового спортивного мероприятия ожидает забег на дистанцию 4,2 километра, концерт с участием курганских коллективов, развлечения для детей и взрослых, различные акции и розыгрыши подарков.



Самые маленькие участники в возрасте от 6 месяцев до 1 года покажут свои способности в «забеге в ползунках», для детей постарше будет организован квест. Кроме этого, участие в марафоне примут спортсмены с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них пройдут спортивные игры и соревнования, а также инклюзивный забег.



В этом году также решено провести «Гонки роботов», костюмированный забег и фитнес-фестиваль. Ожидается, что участниками «Зеленого марафона» станут порядка 3 тысяч человек.



Основные развлечения для детей и взрослых начнутся уже с 10 часов. Торжественное открытие «Зеленого марафона» пройдет в 11 часов. Старт забега на результат состоится в 12:30, а массовый забег запланирован на 13 часов.