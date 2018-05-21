Скоро перед судом предстанет житель Кургана, который приложил руку к организации «революции 5 ноября»

13:36 | 23.05.2018

Отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Курганской области завершил расследование уголовного дела 51-летнего жителя Кургана, который внес свой вклад в организацию «революции 5 ноября». Его обвиняют в призывах к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) и к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Также ему вменяют статью «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ).



Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники центра противодействия экстремизму областного УМВД России и регионального УФСБ России. По данным следственного управления, обвиняемый 2 ноября 2017 года, используя смартфон, вступил в одну из публичных групп мессенджера Telegram, связанную с подготовкой к массовым беспорядкам, которые были назначены на 5 ноября 2017 года.



Речь идет о несостоявшейся «революции 5 ноября», которая должна была, по задумке организаторов, разгореться на следующий день после массовых беспорядков в центре Москвы в ходе «Русского марша».



Как отметили в ведомстве, курганец в период до 5 ноября размещал в Telegram сообщения и репосты с пропагандой и призывами к массовым беспорядкам, погромам, поджогам, взрывам и к оказанию вооруженного сопротивления представителям власти. Также в них содержалась информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды к сотрудникам полиции, и призывы к насильственному изменению основ конституционного строя России.



На период следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд.