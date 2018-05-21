Правительство Зауралья выдаст по 100 тысяч рублей пострадавшим от пожаров. Какой еще помощи ждать погорельцам?

12:04 | 23.05.2018

Сегодня, 23 мая, на внеочередном заседании Правительство Курганской области утвердило сумму материальной помощи зауральцам, чье имущество пострадало в пожарах в минувшие выходные. Средства выделены из областного резервного фонда, сообщает пресс-служба губернатора.



Кабмин принял решение выплатить каждой семье материальную помощь по 100 тысяч рублей на приобретение вещей первой необходимости и продуктов. Кроме того, глава региона Алексей Кокорин распорядился за 5 ближайших дней подготовить всю необходимую документацию для приобретения жилья или для выделения компенсации в денежном эквиваленте тем пострадавшим, которых это устроит.



«Я еще раз повторяю, что все зауральцы, а в основном это жители двух сел в Мишкинском и Щучанском районах, получат существенную помощь. Но помочь нужно только тем, кто реально пострадал или полностью потерял свое собственное жилье», — пояснил губернатор.



Материальная помощь на общую сумму 2 миллиона 400 тысяч рублей уже направлена из областного резервного фонда. 1,5 миллиона рублей поступят пострадавшим Мишкинского района, 900 тысяч рублей — Щучанского.