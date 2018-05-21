В Курганской области пастух нашел в поле останки пропавшей женщины

11:21 | 23.05.2018

В Кетовском районе Курганской области следователи регионального СУ СК России проводят доследственную проверку по факту обнаружения костных останков человека. Скелет нашел пастух в поле около деревни Н. Комогорово 21 мая.



В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа нашла женские вещи и сумочку с документами, удостоверяющими личность. Вещи опознали родственники погибшей. Установлено, что женщина не раз уходила из дома, однако родным или полиции удавалось ее найти. В конце 2015 года она снова ушла из дома и не вернулась. До настоящего времени она находилась в розыске как пропавшая без вести.



«Признаков, указывающих на насильственный характер смерти женщины, к настоящему времени не установлено. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали в СУ СКР по Курганской области.



Фото с места происшествия/kurgan.sledcom.ru