Мэрия Кургана запретила продажу алкоголя в день проведения последних звонков

11:04 | 23.05.2018

Администрация Кургана ввела запрет на продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, с 8 часов утра до 23 часов вечера 24 мая. В этот день в городских школах пройдут последние звонки.



Запрет действует на всей территории областного центра. Запрещено продавать алкоголь на вынос и в местах общественного питания. Контроль за исполнением постановления возложен на Департамент экономического развития, предпринимательства и торговли. Полиции рекомендовано обеспечить соблюдение общественного порядка в местах торговли и проведения праздничных мероприятий.