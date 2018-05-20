Ситуация с пожарами в Курганской области стабилизирована

16:20 | 22.05.2018

Сложная ситуация с пожарами вблизи населенных пунктов в Курганской области стабилизирована. Об этом сообщает правительство региона со ссылкой на данные МЧС России и лесопожарного центра сегодня, 22 мая. Однако спасатели и лесопожарные формирования контролируют обстановку и несут службу в усиленном режиме.



По состоянию на 12 часов на территории области зарегистрировано 3 природных пожара: два в Щучанском районе и один в Варгашинском районе, он ликвидирован. Пожар рядом с селом Мыркайское в Мишкинском районе был полностью ликвидирован еще вчера к 21:05.



Вертолет Ми-8 Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России продолжает работать в регионе, теперь он задействован для мониторинга ситуации.



В понедельник в пострадавшие от огня населенные пункты выезжали представители Управления реабилитации территорий и защиты населения Курганской области, они проводили работы по оценке ущерба и уточняли списки людей, которые нуждаются в материальной помощи. В ближайшее время на заседании регионального правительства будет решен вопрос с компенсациями.



Режим ЧС ранее был введен и действует до сих пор на территории населенного пункта Мыркайское Мишкинского района и всего Щучанского района.



Фото: 45.mchs.gov.ru