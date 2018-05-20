Суд Кургана закрыл «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности

11:58 | 22.05.2018

Курганский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора областного центра Вадима Суровцева о приостановлении деятельности ООО «Детский мир» на улице 1 Мая.



Это был один из 13 исков о закрытии ТРЦ на территории региона из-за серьезных нарушений пожарной безопасности, выявленных в ходе прокурорской проверки сразу же после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В иске к «Детскому миру» прокурор требовал приостановить эксплуатацию нежилых помещений, расположенных в магазине, до устранения нарушений требований пожарной безопасности.



Решение Курганского городского суда приведено к немедленному исполнению.