Полиция Кургана задержала экс-бухгалтера одного из МУПов за кражу 5 миллионов рублей

11:14 | 22.05.2018

Оперативники отдела по экономической безопасности и противодействия коррупции курганской полиции задержали бывшего бухгалтера одного из муниципальных предприятий города. Экс-сотрудник подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).



По версии следствия, подозреваемый предоставлял фиктивные документы о якобы выполненных работах по поставке товаров. Для оплаты счетов деньги он переводил на счет подконтрольного лица, после чего обналичивал. Благодаря этой схеме бухгалтер украл у предприятия более 5 миллионов рублей.



В рамках уголовного дела следователи проверяют причастность задержанного к другим эпизодам. По решению Курганского городского суда подозреваемый заключен под стражу.