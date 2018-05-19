На оборонном предприятии Курганмашзавод погиб рабочий

12:55 | 21.05.2018

Трудовая инспекция Зауралья расследует несчастный случай, который произошел на крупном оборонном предприятии Курганмашзавод 12 мая.



По информации ведомства, машинист насосных установок, выполнявший работу на очистных сооружениях, был обнаружен мертвым в 21 час 17 минут. На данный момент Трудовая инспекция устанавливает причины несчастного случая и ответственных лиц, допустивших нарушение требований охраны труда.



По результатам проведенного расследования и полученным материалам ГИТ будут приняты меры инспекторского реагирования.