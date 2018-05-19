Кокорин поручил выделить погорельцам деньги из резервного фонда Курганской области: «Каждая семья получит помощь»

12:42 | 21.05.2018

После крупных пожаров в выходные губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 21 мая, провел совещание с руководителями органов исполнительной власти, правоохранительных и экстренных служб. Глава региона поручил выделить средства из областного резервного фонда для помощи зауральцам, чье имущество пострадало в огне, а также установить причины возгораний и виновных в бедствии, рассказали в пресс-службе губернатора.



Ранее, 20 мая, в регионе произошли крупные пожары в Притобольном, Мишкинском, Альменевском и Щучанском районах. На территории последнего введен режим ЧС. Наиболее серьезно пострадало село Мыркайское. Из-за сильного порывистого ветра пламя перекинулось на населенный пункт. Огонь уничтожил 13 строений и 14 домов, в которых проживали 36 человек. К половине первого ночи пожар локализовали. Сейчас все погорельцы временно размещены у родственников.



На совещании глава региона дал распоряжение помочь пострадавшим оперативно восстановить все документы, причем расходы на эти цели должны взять муниципальные бюджеты. Также он поручил круглосуточно вести наблюдение за населенными пунктами, чтобы исключить случаи мародерства.



«Все главы районов совместно с членами Правительства Курганской области в пострадавших населённых пунктах должны организовать сходы и доступно объяснить людям, какую помощь им готовы оказать. Каждая семья, которая потеряла в пожаре жилье или имущество, получит материальную помощь на приобретение вещей. В рабочем режиме по сгоревшим домам будет определена степень ущерба, в зависимости от этого будем либо приобретать жилье, либо выделять компенсации из резервного фонда. Люди должны понимать, что в беде их никто не бросит, многое будет зависеть от органов местного самоуправления», — подчеркнул губернатор.



Также Алексей Кокорин обратил внимание на то, что виновные, из-за которых происходят пожары, обязательно должны быть установлены и наказаны по закону.



Сегодня в село Мыркайское выехал начальник Управления реабилитации территорий и защиты населения.



Фото: kurganobl.ru